Verloren zoon na 40 jaar terug op De Wageningse Berg

WAGENINGEN - Het is dit jaar 26 jaar geleden dat voetbalclub FC Wageningen ten onder ging. De namen uit de gloriedagen van de club galmen nog na in de hoofden van veel voetballiefhebbers. Zo ook die van Arno Wellerdieck, de libero die in de jaren zeventig te bewonderen was op De Wageningse Berg. Hij verdween van de radar, Bart Eulen van de voetbalwebsite Staantribune traceerde hem.

Zijn zoektocht naar Arno Wellerdieck verliep chaotisch. Op zoek naar informatie over de oud-voetballer kreeg Eulen wisselende informatie binnen. Wellerdieck zou zijn verhuisd naar Frankrijk of de Verenigde Staten en zou zich hebben laten omscholen tot fysiotherapeut. Anderen beweerden dat de voormalig verdediger in de advocatuur was gegaan en in Amsterdam woonde.

Lange zoektocht

Na lang zoeken vond Eulen de 71-jarige Wellerdieck in de hoofdstad. Hij was na zijn voetbalpensioen nooit meer terug geweest op 'De Berg' en zijn gezondheid had het nodige te verduren gehad. Op Radio Gelderland vertelt Eulen het verhaal van de man die jarenlang een rots in de branding was bij FC Wageningen. Hij werd getroffen door een beroerte en zit door een spierziekte inmiddels in een rolstoel. Maar een reünie met oud-teamgenoten als Dick Schoenaker, Rob McDonald en Jan Menting zag hij absoluut zitten.

Luister hier naar Bart Eulen in gesprek met Frank van Dijk op Radio Gelderland (de tekst gaat verder onder het fragment):

Reünie

Een andere voormalig ploeggenoot, Rini Block, haalde hem op in Amsterdam en bracht hem na al die jaren terug naar De Wageningse Berg. Het weerzien was warm. 'Arno schrok van hoe het stadion erbij ligt, ondanks dat veel vrijwilligers de laatste jaren de moeite hebben genomen het op te knappen', vertelt Eulen. 'Je ziet dat het een stadion is waar 25 jaar niets is gebeurd.'

'Desalniettemin heb ik het gevoel gehad dat Arno het heel leuk vond na 42 jaar zijn oud-ploegmakkers te begroeten', zegt Eulen, die de zoektocht naar Wellerdieck beschrijft op de website Staantribune. 'En dat was vanuit die ploeggenoten wederzijds, als ik het zo links en rechts hoorde.'