Brandweer haalt hond uit dakgoot Foto: RonV Media

WAGENINGEN - De brandweer heeft in Wageningen een hond uit de dakgoot gehaald. Volgens een videocorrespondent is de hond daar waarschijnlijk via een dakraam terechtgekomen.

De eigenaresse van de hond heeft via het dakraam een riem aan de brandweer gegeven. Daardoor kon de hond weer omhoog worden getild.