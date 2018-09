Bewonersinitiatief: 'Splits desnoods gemeente Oldebroek op'

OLDEBROEK - Splits desnoods Oldebroek op, maar laat burgers in ieder geval zelf kiezen. Dat is de boodschap van een nieuw burgerinitiatief in de gemeente Oldebroek.

Het rommelt al jaren binnen de samenwerking van gemeenten als Oldebroek, Heerde en Hattem op de Noord-Veluwe. De provincie wil het liefst dat de gemeenten samenwerken en zelfs fuseren tot grotere sterkere gemeenten. De nieuwe groep in Oldebroek wil dat er nu duidelijk een keuze wordt gemaakt.

Hoofdpijndossier industrieterrein H2O

De drie gemeenten hebben één gemeenschappelijk industrieterrein H2O. Jaren geleden werd het opgericht met het idee dat het een goede plek was om kleine industriegebieden uit de gemeenten te bundelen op één groot terrein. De gemeenten konden er goud geld mee verdienen was het idee. De verhoudingen onderling waren goed en dus werden de plannen in gang gezet.

Door de crisis viel de ontwikkeling stil, maar belangrijker was dat in de afgelopen raadsperiode, 2014-2018, door ruzie de onderlinge relaties verslechterden. Oldebroek kondigde daarop aan samenwerking te zoeken met Elburg en Nunspeet. Heerde keek richting Epe.

'Wij willen duidelijkheid', zegt Huub Verberk, oud-huisarts in Wezep en één van de initiatiefnemers van het nieuwe burgerinitiatief. 'Door voortdurend andere samenwerkingen aan te gaan doe je niets. Ook de provincie roept al jaren dat er duidelijkheid moet komen. Wat ons betreft zijn er drie opties: samenwerken met Heerde en Hattem, samenwerken met Elburg en Nunspeet of de gemeente Oldebroek opsplitsen.'

Afslag A28 nieuwe bottleneck

Volgens de groep is de samenwerking hard nodig, omdat de huidige gemeenten te klein zijn voor hun huidige taken. Daar komt bij dat deskundige ambtenaren vaak overstappen naar grotere buurgemeenten. Ook de provincie Gelderland liet eerder al weten voorstander te zijn van betere samenwerking.

De oprichting van de groep komt op een moment dat praten over samenwerking weer op de agenda staat. Dat komt door het verplaatsen van de afslag van de A28 bij Wezep. Dat is nodig om het industrieterrein H2O beter toegankelijk te maken. Maar er is 4 miljoen euro extra geld nodig.

'De provincie wil dat probleem wel oplossen, maar dan moet er wel met een verkenner gesproken worden over bestuurlijke samenwerking', zegt Verberk. 'Nu praat de verkenner in het geheim met het college en raadsleden. Er gebeuren allerlei dingen in het geheim en we zullen nooit weten wat er besproken wordt.'

Volgens Verberk wil het burgerinitiatief aan de gemeenteraad een voorstel voorleggen om samen met de verkenner een enquête te houden. Daarin moet de bevolking de keuze maken welke samenwerking aangegaan wordt. 'Het kan niet zo zijn dat bestuurders achter een tafel beslissen hoe het met dit dorp verder moet. De bevolking moet hier inspraak in krijgen. Dat is toch logisch?'

Lees ook: H2O Oldebroek van gouden idee naar hoofdpijndossier