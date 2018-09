Chemische stof gelekt op Westervoortsedijk in Arnhem

ARNHEM - Bij een bedrijf aan de Westervoortsedijk in Arnhem is woensdagavond een chemische stof gelekt. Dat gebeurde bij Accsys Technologies, een producent van verduurzaamd natuurhout.

Op het moment dat de lekkage werd ontdekt is een noodprocedure gestart. Daardoor zou de lekkage gestopt moeten zijn. Volgens een woordvoerder van de brandweer wordt er op dit moment gemeten of er een verhoogde concentratie van de chemische stof is. De eerste metingen wijzen daar niet op.

De hulpdiensten hebben opgeschaald naar grip 1, dat is volgens een woordvoerder de normale procedure.