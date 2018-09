Zo ziet het gemeentehuis van Lingewaard er een maand na de aanslag uit

Het raakt burgemeester Marianne Schuurmans zichtbaar als ze het pand binnenstapt. 'Het is maar een gebouw', zegt ze, om het leed wat te verzachten.

'Ik word niet snel emotioneel, maar ik kan hier moeilijk tegen', vertelt ze even later. Er is in de afgelopen maand hard gewerkt om de dienstverlening voort te kunnen zetten, het pand is daarbij nog vrijwel ongemoeid gelaten. Schuurmans blikt terug op de ambtenaren die hun spullen uit het gebouw hebben moeten halen.

Ook de ambtenaren die we spreken zijn nog steeds onder de indruk van het heftige incident. 'Hier houd je geen rekening mee', zegt een medewerker van de afdeling communicatie. Het heeft er diep ingehakt.

Dat het nog zo'n rommel is op het gemeentehuis, komt omdat er eerst onderzoek werd gedaan. Daarna had de gemeente vooral zijn prioriteiten bij die dienstverlening liggen. Momenteel wordt gesproken met de verzekering en de architect over 'hoe nu verder' met het pand.

'Daad tegen het systeem'

Een tragedie ging er aan de aanslag vooraf. Hans van M. was boos, boos op het systeem. Hij wilde geen slachtoffers maken, als er maar over zijn daad gesproken werd. Dat lukte: binnen- en buitenlandse media deden verslag van de aanslag op 22 augustus. 'Het was een wanhoopsdaad. Hij deed dit niet omdat hij boos was op de gemeente. Ik denk dat deze meneer boos was op alles. We hebben mensen in onze gemeente die boos zijn op het systeem, maar dat bestaat niet. Je rijdt ook niet zo makkelijk bij een rechter naar binnen', zegt Marianne Schuurmans. Ze ziet de aanslag als een woede-uiting op het algehele systeem. 'Daar zijn wij het gezicht van.'

Ondertussen loopt Jan Markink hoofdschuddend door het gemeentehuis. De ene na de andere ruimte is verwoest. Is dit in de toekomst te voorkomen? Markink merkt in ieder geval dat steeds meer burgers een 'kort lontje' hebben. Gemeenten hebben er veel nieuwe taken bij gekregen, dat zorgt soms voor wrijving.

'Ik sluit drugspanden, we spreken met ouders over de uithuisplaatsing van hun kinderen. De emotie kan dan hoog oplopen', zegt Schuurmans. Tijdens de herbouw van het gemeentehuis zal er rekening worden gehouden met de toegenomen risico's. Zo komt er een strikte scheiding tussen het ambtenaren- en bezoekersgedeelte. De herbouw zal overigens miljoenen euro's gaan kosten.

Maanden nodig voor herstel

Wanneer bewoners weer naar het oude vertrouwde gemeentehuis kunnen? Jan Markink houdt het op 'maanden', hij wilde met dit bezoek zijn medeleven betuigen. 'Je hebt er altijd een bepaald beeld van. Maar toen ik binnen was, schrok ik echt', concludeert hij.

