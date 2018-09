Protest tegen drijvende villa's in Lentse Plas: 'Het is hier een invasie van roze flamingo's en ander drijvend spul'

Jeroen Zelvoort is initiatiefnemer van de petitie, die inmiddels door meer dan 2.000 mensen is ondertekend. In het negen jaar oude bestemmingsplan van de gemeente Nijmegen staat dat in een kwart van de plas in totaal 45 woningen mogen komen. Daar hebben Zelvoort en zijn medestanders ook geen moeite mee. De Nijmegenaar zegt dat de situatie inmiddels echter anders is dan in 2009.

Invasie

'Afgelopen zomer was het hier een invasie van roze flamingo's en ander drijvend spul van mensen die hier willen recreëren', legt Zelvoort uit. De toeloop was enorm en veel mensen weten de populaire Lentse Plas te vinden op warme dagen. Het naastgelegen fietspad wordt ook gretig gebruikt en daarnaast komen er de nodige wandelaars voorbij.

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat verder onder de video):

'Waar wij het meest voor vrezen is de veiligheid, bij de aansluitingen. Op het Rijn-Waalfietspad mogen straks auto's rijden. Op dat pad komen veel kinderen. En er zijn nu al regelmatig gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als er wielrenners voorbij komen. Laat staan dat er straks ook nog auto's rijden', zegt Zelvoort.

Jurist

Hij is niet de enige die zich afvraagt of de drijvende villa's er nog moeten komen. Samen met twaalf buurtbewoners en recreanten nam hij een jurist in de arm. Die checkt of de gemeente zich houdt aan de regels van de oorspronkelijke plannen. Komende dinsdag worden de definitieve plannen openbaar gemaakt.