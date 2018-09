Deel dit artikel:













Man steelt schaftkeet en wordt klemgereden

APELDOORN - Een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is in Apeldoorn opgepakt vanwege het stelen van een schaftkeet. Agenten zagen de man rijden met de keet achter zijn auto.

De politie wist dat de man geen rijbewijs had en zette de achtervolging in. Uiteindelijk werd de man klemgereden in Apeldoorn. De man had vermoedelijk ook alcohol op. Uit onderzoek bleek dat de keet eerder die avond was gestolen vanaf de Koning Lodewijklaan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52