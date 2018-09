Politie gaat strenger controleren op afsluiting parallelweg Doesburg

DOESBURG - De politie controleert vanaf donderdag strenger op de afgesloten parallelweg Den Helder in Doesburg. Dit omdat automobilisten, ondanks het tijdelijke verbod, toch deze route nemen. Dat zegt woordvoerder Mark Ketelaar van waterschap Rijn en IJssel.

Het stuk weg is voor drie maanden afgesloten omdat het waterschap verderop in de stad bezig is met de aanleg van een vispassage. Hierdoor is de verkeersdrukte over de parallelweg Den Helder fors toegenomen, met alle gevaar voor fietsers op dit stuk weg.

Na klachten uit de omgeving werd besloten de parallelweg af te sluiten voor autoverkeer. Alleen landbouwvoertuigen, bussen en hulpvoertuigen mogen de weg nog gebruiken. Tot en met woensdag had het waterschap verkeersregelaars ingehuurd. Vanaf nu gaat de politie controleren en bekeuren, aldus het waterschap.

Kilometers omrijden

De afsluiting van de parallelweg tegelijk met de afsluiting voor de aanleg van de vispassage heeft tot gevolg dat automobilisten enkele kilometers om moeten rijden om van de ene naar de andere kant van Doesburg te komen. Vooral de wijk Beinum wordt door de dubbele afsluiting afgesneden van de rest van Doesburg. Dat leidt soms tot grote ergernissen, merken ook de verkeersregelaars. 'Soms ga ik maar gewoon in mijn auto zitten in plaats van op straat te gaan staan, want er wordt veel gescholden en laatst moest ik ook echt aan de kant springen', aldus een verkeersregelaar ter plekke.

Boosheid

Ook op Facebook reageren mensen boos. Angela: 'Tja het is ook belachelijk dat we vanaf de Beinum zo ver en lange tijd moeten omrijden om bij het centrum te kunnen komen, omdat er zo nodig een aantal visjes willen oversteken'. En Wim voegt daar aan toe: 'Hoe kun je nou twee wegen afsluiten, maar let maar op er gebeuren nog wel ongelukken bij de rotonde. Als je 'm (de parallelweg, red.) nou 's morgens van half 7 tot 9 afsluit, dan is het schoolverkeer al weg. Onbegrijpelijk wat een stad, het wordt steeds gekker'.

De afsluiting van beide wegen duurt naar verwachting tot begin december. Dan moet de vispassage klaar zijn.