Eric Meijers over de beruchte docu en Sturing over Vitesse bij De Week van Gelderland Eric Meijers (midden). Foto: Omroep Gelderland

Wat vindt Eric Meijers eigenlijk van de, nu al beroemde, documentaire die gaat verschijnen over zijn voormalige club Achilles'29? In een trailer is te zien dat hij zijn keeper meerdere keren 'kutkeeper' noemt. En hoe gaat het met Edward Sturing de laatste jaren als assistent-trainer bij Vitesse? Deze twee gasten komen hun verhaal doen bij het programma De Week van Gelderland.

Nijmegenaar Eric Meijers is op dit moment clubloos, maar in zijn eigen stad voetbalt NEC om promotie naar de eredivisie. Dat gaat met vallen en opstaan. De trainer zal bij De Week van Gelderland vertellen wat hij vindt van het huidige NEC. En ondertussen werd Meijers ook nog eens nationaal bekend door de trailer van de documentaire 'Voetbal is Oorlog', ook daarover zal hij meer vertellen. Airborne En Vitesse speelt dit weekend de traditionele Airborne-wedstrijd. Assistent-trainer Edward Sturing maakt die wedstrijd al jaren mee in GelreDome. Wat maakt die traditie nou zo bijzonder? En hoe gaat het met Sturing als assistent bij Vitesse? Nu hoofdtrainer Leonid Slutskiy ook zijn eigen assistent uit Rusland heeft meegenomen. En natuurlijk is er ook aandacht voor De Graafschap. Het loopt daar de laatste weken absoluut niet meer zo lekker als in de eerste wedstrijd van het seizoen, toen Feyenoord werd verslagen. Er komen reacties uit Doetinchem en beide trainers aan tafel zullen daar uiteraard ook hun licht over laten schijnen. Slutskiy en Van Schaik Sinds 31 augustus komen elke week prominenten uit het Gelderse voetbal langs in het programma De Week van Gelderland. Drie weken geleden zat de Russische Vitesse-coach Leonid Slutskiy aan tafel. Ook NEC-directeur Wilco van Schaik kwam al langs en vorige week was De Graafschap-doelman Hidde Jurjus te gast samen met Purrel Fränkel. De uitzendingen zijn via de onderstaande linkjes terug te kijken. De Week van Gelderland met Wilco van Schaik en Berry Powel (vanaf minuut 23.20)

De Week van Gelderland met Leonid Slutskiy en Jochem van Gelder (vanaf minuut 21.45)

De Week van Gelderland met Hidde Jurjus en Purrel Fränkel (vanaf minuut 24.55)