Veel openbare toiletten in Gelderland, maar niet in Ruurlo

RUURLO - De provincie Gelderland scoort bovengemiddeld ten opzichte van andere provincies als het gaat om het aantal openbare toiletten. Dat meldt het platform Hogenood.nu. Hoewel onze provincie relatief gezien goed scoort, is er volgens Continentie Stichting Nederland (CSN) nog wel veel werk aan de winkel en moeten er veel meer mogelijkheden komen om naar de wc te kunnen gaan. Op Nationale Plasdag vragen ze daar donderdag aandacht voor.

Gelderland scoort relatief goed, maar er is wel een plek in de provincie waar je beter niet met hoge nood kunt rond gaan lopen. In Ruurlo is namelijk geen enkel openbaar toilet, blijkt uit de gegevens van de website hogenood.nu. Op die site zijn locaties van openbare toiletten te vinden.

In ons land kampen ruim 3,5 miljoen mensen met een vorm van plasproblemen, mensen met incontinentieproblemen niet meegerekend. 'Openbare toiletten moeten voorkomen dat al deze mensen beperkt worden in deelname aan de samenleving', meldt CSN.

Gemeenten hebben daarin hun verantwoordelijkheid, zegt de stichting. 'Van de 380 gemeenten in ons land meldden er slechts 70 dat zij een actief toiletbeleid hebben.'

Vind openbare toiletten in een app

Het aanbod van toiletten in de openbare ruimte wordt voor een groot deel bepaald door gemeenten. HogeNood, een applicatie om snel een schoon openbaar toilet in de buurt te vinden, meldt dat sinds september 2017 totaal 484 openbare toiletvoorzieningen in Nederland aan de app zijn toegevoegd.

'Wij hopen dat andere steden en gemeenten dit goede voorbeeld volgen. We zien de grootste groei in voorzieningen voor baby’s (26 procent. red.) en mindervaliden (23 procent, red.)', zegt Bastiaan Meindersma van de HogeNood app.

'In totaal zijn er 3.825 schone, veilige plasgelegenheden voor vrouwen geregistreerd in onze app. Dit zijn nog steeds 249 (6 procent, red.) minder faciliteiten dan voor mannen', zegt hij.