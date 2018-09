Zangeressen en accordeonist gezocht voor smartlappenkoor!

.

Wij zijn een gezellig smartlappenkoor in Duiven en wij zijn op zoek naar een accordeonist om het koor muzikaal te versterken. Het koor heeft nu twee accordeonisten. Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar twee zangeressen. We oefenen op maandagavond in Duiven van half 8 tot 11 bij het Palet.

Zou u het leuk vinden om het smartlappenkoor te versterken? Reageer dan hieronder!