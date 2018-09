Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











IJsselgames in Zutphen: kwetsbare inwoners gaan bewegen Still uit promotievideo.

ZUTPHEN - Een bijzonder initiatief in Zutphen. Daar worden donderdag de IJsselgames gehouden. De sportdag wordt georganiseerd voor mensen die graag willen bewegen maar dat niet kunnen of durven. Vanwege uiteenlopende redenen is de drempel om zich aan te melden bij een sportvereniging vaak te hoog. Daar willen de Zutphense buurtsportcoaches wat aan doen.

Tijdens deze eerste editie van de IJsselgames is iedereen uit de gemeente welkom die wil sporten en bewegen. Er worden elf sporten aangeboden en elke deelnemer kan daarbij twee sporten kiezen. Bekijk hier een promotiefilmpje: De hele dag maken ze op een laagdrempelige manier kennis met de sport en de begeleiders hopen dat de deelnemers het plezier in het bewegen terugkrijgen. Deelnemers konden zichzelf aanmelden maar komen ook 'mee' met verschillende zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties. 'Er zit dansen bij, er zit kickboksen bij, korfbal, je kunt denken aan een bootcamp', legt Erwin Croes uit, een van de buurtsportcoaches. 'Ervaar wat bewegen met je doet' De kennismaking gebeurt door clinics, zegt Croes. 'We zitten in op mensen van boven de 18 jaar die weinig contact hebben met het verenigingsleven. We willen hen laten ervaren wat het met je doet als je beweegt.' Luister hier het gesprek op Radio Gelderland terug dat Nieke Hoitink had met mede-organisator Erwin Croes: Mensen die in kwetsbare situaties zitten en wel wat hulp kunnen gebruiken, kunnen volgens de initiatiefnemers heel veel baat hebben bij bewegen. Op de speciale sportdag zal ook wethouder Laura Werger aanwezig zijn om de deelnemers en de buurtsportcoaches toe te spreken. In totaal zullen 150 deelnemers op sportpark Zuidveen in actie komen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52