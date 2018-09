Gemeente wil sport en cultuur voor Edese minima toegankelijk maken

EDE - De gemeente Ede biedt via de webshop ‘Ede doet mee’ diverse sporten en culturele activiteiten aan mensen die minder te besteden hebben.

Weinig ruimte voor extra's

Sport en cultuur zijn vaak kosten waarop u bezuinigt als u niet veel te besteden heeft, stelt de gemeente Ede. Een bezoek aan een museum of een lidmaatschap van de judovereniging is dan snel te duur. De gemeente stelt per persoon € 200 per kalenderjaar ter beschikking en zijn bij 180 aanbieders te verzilveren.



Toch lekker sporten

Sanna (26) maakte in 2018 gebruik van haar tegoed voor Ede doet mee! ze wilde graag op volleybal, maar een lidmaatschap is voor haar een grote kostenpost. ‘Dit jaar heb ik het tegoed helemaal gebruikt voor het lidmaatschap van de volleybalvereniging en nu hoef ik nog maar een klein deel zelf te betalen.’



Wanneer recht op tegoed?



Edenaren en hun kinderen hebben recht op een tegoed als uw inkomen maximaal 130% van het sociaal minimum is. Als echtpaar komt u in aanmerking als uw inkomen lager is dan € 1.758 (alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.231) en u weinig eigen vermogen heeft. Op www.ede.nl/regelingen ziet u welk bedrag voor uw situatie geldt.



Aanvragen

De gemeente Ede roept op om de aanvraag voor 1 december te doen. U kunt zich aanmelden via www.ede.nl/berekenuwrecht met als onderwerpregel ‘Meer Kinderen Meedoen’ of ‘Meer Volwassenen Meedoen’. Heeft u nog tegoed voor 2018? Besteed dit dan voor 1 januari 2019.

Hulp nodig bij het aanvragen? Kom dan op vrijdagochtend naar loket DigiHulp op het Werkplein. Neem uw legitimatie mee.