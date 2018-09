Stripverhaal over Gelderse geschiedenis bijna op papier

In het stripverhaal trekken ridders Bas en René dwars door het voormalige hertogdom Gelre. Ze zijn op zoek naar de gezamenlijke geschiedenis van Gelderland, Noord- en Midden-Limburg en de Duitse grensregio. Deze gebieden vormden eeuwenlang één hertogdom onder een Gelders vorstenhuis.

Ons Verloren Hertogdom

Over deze vergeten geschiedenis gaat het stripverhaal Ridders van Gelre en Ons Verloren Hertogdom. De titel komt overeen met de twintigdelige televisieserie die Omroep Gelderland tussen september 2017 en maart 2018 uitzond. Historicus en programmamaker René Arendsen schreef het scenario voor de serie en voor het stripverhaal.

'Het is een spannend verhaal over Gelderland als zelfstandig en machtig vorstendom dat uiteindelijk in de golven van de geschiedenis ten onder ging,' aldus ridder René. 'De lezer maakt een reis door een vergeten land, waarvan in onze tijd nog allerlei sporen te vinden zijn.'

Tekenaar Danker Jan Oreel maakt de illustraties voor het Gelderse stripverhaal. Eerder tekende hij een strip over de geschiedenis van Noord-Brabant en Zeeland: 'Maar dit verhaal is anders. Het is meer een familiegeschiedenis over een vorstenfamilie die Gelderland voor een groot deel maakte tot wat het nu is.'

Duits Gelderland

Het stripverhaal krijgt ook een Duitse vertaling. De Stichting Cultuur- en Erfgoedlab uit Zutphen zorgt voor de verspreiding van het Gelderse stripverhaal op alle basisscholen in het voormalige hertogdom Gelre. Directeur Bibi Bodegom van de stichting benadrukt dat een deel van Duitsland zich nog steeds Gelderland noemt: 'In de regio rond de stad Geldern is het Gelderse gevoel heel groot.'

Naast de basisscholen in Nederland krijgen ook de basisscholen in het Duitse Gelderland een gratis stripboek. 'Verder ontmoeten kinderen uit het Duitse en Nederlandse deel van Gelderland elkaar. Ze spelen samen een spel op verschillende historische locaties die het verhaal over het Hertogdom Gelre vertellen.'

Het stripverhaal over de Gelderse geschiedenis moet rond Kerstmis in de winkels liggen.