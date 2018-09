Binnenstad Doetinchem open voor fietsers

DOETINCHEM - Na een volgens de gemeente geslaagde pilot met fietsen in het centrum van Doetinchem is woensdagochtend een bord onthuld, waarmee de regels voor binnenstadbezoekers duidelijk worden. Uit onderzoek van onderzoeksbureau STIPO bleek dat het merendeel positief is, maar de bezoekers zijn niet uitsluitend enthousiast.

'Het is de bedoeling dat het winkelen makkelijker wordt', stelt Harry Louissen, lid van de projectgroep, over het belang van het fietsen in de binnenstad. 'De meerwaarde is dat mensen die per se op de fiets moeten, dat die de gelegenheid krijgen om ’s morgens hun fiets bij de winkel te kunnen parkeren.'

De nieuwe situatie in de binnenstad betekent dat vrachtwagens, fietsers en voetgangers allemaal door elkaar bewegen in het centrum. 'We hebben onderzoek gedaan naar of dat gevaarlijk is of niet, maar ruim driehonderd mensen zijn geïnterviewd en het beviel bij de meerderheid goed', aldus wethouder Ingrid Lambregts.



'Ik vind het gevaarlijk'

Dagelijks mag er tot 12.00 uur en na sluitingstijd van de winkels in Doetinchem gefietst worden. 'Ik ben er zelf niet zo voor, want ik vind het gevaarlijk en ik schrik ervan', stelt Diana (62) uit Doetinchem. Binnenstadbezoeker Lisa Wiendels sluit zich hierbij aan. 'Ik vind het eigenlijk een beetje onzin. Als je lekker aan het shoppen bent en iemand fietst je ongeveer over de hakken, dan is dat niet echt prettig.' Roman Sediq, die op weg is naar school, ziet wel voordelen. 'Ik fiets nu zelf altijd door de stad, dus ik ben sneller.'

Handhaving

Door middel van de borden is duidelijk gemaakt wanneer er wel en niet gefietst mag worden en ook qua handhaving is er een duidelijk systeem. 'Onze handhavers gaan helpen om duidelijk te maken dat mensen zich aan de bepaalde tijden hebben te houden', stelt Lambregts. 'In eerste instantie is dat door fietsers te wijzen op de borden, in tweede instantie om te waarschuwen en in derde instantie door een bon uit te schrijven.'