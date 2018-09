Heler krijgt berouw: slachtoffer krijgt Playstation terug mét bonus

NIJMEGEN - Een berouwvolle heler van een PlayStation heeft de wijkagent ingeschakeld om de gestolen waar terug te brengen bij de eigenaar. Als bonus gaf hij nog wat extra spellen mee voor de gedupeerde.

Op Instagram schrijft de wijkagent van Nijmegen Oost hoe het gesprek verliep:

Wijkagent: 'Met de wijkagent!'

Verdachte: 'Ja, hallo. Kun je een keer bij mij langskomen?'

Wijkagent: 'Natuurlijk! Morgen rond 10 uur?'

Verdachte: 'Ja, is goed. Tot morgen.'

De volgende dag:

Wijkagent: 'Ha kerel, waar kan ik je mee helpen?'

Verdachte: 'Ja. Ik ga verhuizen en ik wil eigenlijk iets niet meeverhuizen.

Wijkagent: 'Oh, waarom niet?'

Verdachte: 'Ja, ik heb het niet zelf gedaan, maar het is gejat.'

Wijkagent: 'Oké, wat is het?'

Verdachte: 'De PlayStation die naast je ligt.'

Wijkagent: 'Voordat je verder gaat, moet ik je vertellen dat je nu verdachte bent van heling. Dat houdt in dat je niet hoeft te antwoorden op mijn vragen. Hoe kom je eraan?'

Verdachte: 'Vrienden van mij hebben hem gejat en bij mij achtergelaten.'

Wijkagent: 'Wanneer is dat gebeurt?'

Verdachte: 'Twee maanden geleden ongeveer. Ik weet ook waar hij gejat is. Ik wil dat hij weer terug wordt gegeven aan de eigenaar. Ik doe er ook wat spellen bij voor die mensen.'

Mét bonus

De wijkagent is vervolgens naar het betreffende adres gegaan. De bewoner vertelde dat er inderdaad een PlayStation gestolen was, maar dat er geen aangifte was gedaan. De gedupeerde werd door de wijkagent verrast met de gestolen PlayStation en als bonus kreeg hij er ook een aantal spellen bij.

Volgens de wijkagent komt het niet vaak voor dat een heler berouw krijgt en wijst op de app 'Stop heling'. Daar kun je je eigendommen registreren en controleren of goederen van diefstal afkomstig zijn, wanneer je bijvoorbeeld een fiets van iemand koopt.