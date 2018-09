Voetballerij leeft mee met verdriet bij De Graafschap rond Jordy Tutuarima

DOETINCHEM - Verdriet maar ook momenten van geluk bij De Graafschap de afgelopen dagen. Speler Jordy Tutuarima werd vader van een tweeling, maar één van de meisjes haalde het niet. 'De voetballerij is op dat soort momenten heel warm.'

Tutuarima, die twee jaar geleden overkwam van Telstar uit Velsen, heeft een zware tijd achter de rug. Maar anderzijds is er ook blijdschap nu zijn vriendin Jana dinsdag is bevallen van dochter Jordan. Het andere meisje, Nyla, overleed echter. Bij De Graafschap leeft iedereen intens mee met de voetballer. 'Het is heel emotioneel', zegt trainer Henk de Jong. 'Vorige week was het bij ons al bekend, maar gisteren zijn de twee meisjes gekomen. Aan de ene kant kunnen ze gelukkig ook genieten, maar aan de andere kant moeten er natuurlijk dingen geregeld worden en is er het verdriet.'

'Daarom is het ook goed dat het nu zo naar buiten komt', vervolgt de coach. 'Dan kun je het ook samen verwerken. Het geluk mag je hebben, maar voor het verdriet krijg je heel veel warmte uit de voetballerij. Ze zeggen vaak dat dit wereldje kil en betrekkelijk is. Dat is ook wel eens zo, maar op dit soort momenten is de voetballerij juist heel warm.'

Tutuarima speelde zaterdag nog wel mee tegen VVV. Tegen Heracles vrijdag ontbreekt de middenvelder vanzelfsprekend. Maandag is de uitvaart van het overleden meisje.