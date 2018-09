Deelname Europacup is al prijs voor Hercules

TERBORG - De tafeltennissers van TTV Hercules uit Terborg bekronen hun eredivisieseizoen met een unieke gebeurtenis, het debuut in de Europacup. Om goed beslagen ten ijs te komen hebben ze voormalig topspeler Trinko Keen gestrikt om de gelederen te versterken.

'Dit is een kroon op het werk van dit team', aldus Herm Aalders, voorzitter en speler van Hercules. 'Wij zijn vanuit de lagere divisies opgeklommen naar de Eredivisie en dan is de ultieme beloning een landskampioenschap of het spelen in de Europacup.'

Aalders acht de kans op een landskampioenschap klein, hoewel Hercules de competitie met een zege is begonnen. Mede daarom koestert de club het Europese avontuur. Zelfs zo erg dat de spelers bereid zijn hun steentje bij te dragen in het opbrengen van de kosten.'Er zijn sponsoren die wat voor ons betekend hebbe', geeft Aalders aan. 'Daarnaast hebben we als spelers gezegd dat we, als het nodig is, ook een bijdrage willen leveren'



Op 29 en 30 september wordt de eerste ronde van het toernooi gespeeld in Brussel. Ondertussen zijn ze bij Hercules druk aan het voorbereiden. Voormalig meervoudig Nederlands kampioen Trinko Keen blaakt nog niet van het vertrouwen, maar is wel strijdvaardig. 'Ik denk niet dat ik daar hele lekkere wedstrijden ga spelen, maar ik verwacht wel fit genoeg te zijn om er flink tegenaan te gaan', aldus Keen.

Desondanks hopen de spelers van Hercules de volgende ronde te halen. Al gaat het volgens Aalders vooral om de unieke gebeurtenis. 'Als we allemaal heelhuids terugkomen en een ervaring rijker zijn, dan denk ik dat het voor ons al geslaagd is.'