G-voetballers genieten op toernooi in Didam

DIDAM - Spel- en Sportinstuif Gehandicapten ‘De Liemers’ biedt G-voetballers al ruim 25 jaar de kans om onderling te strijden in Didam. Deelnemers tot ver buiten de regio togen afgelopen weekend richting sporthal De Muizenberg voor het toernooi.

'Scheidsrechters zeggen altijd dat gewone voetballers nog wat kunnen leren van de fairplay hier', vertelt Hermien Hendriks van de organisatie van het toernooi. Voor de 28e keer kwamen tientallen gehandicapte sporters naar de Didamse sporthal om onderling te strijden op het zaalvoetbalveld. 'Ze zijn hartstikke lief tegen elkaar, maar er is zit ook wel competitie in', weet Hendriks. 'Ze willen echt winnen. Als een keeper een goal doorlaat, zijn ze boos.' Deelnemer Rob Meeuwsen merkt de bezieling met name bij de oosterburen: 'Vooral de Duitsers zijn heel fanatiek, die gaan ook echt voor de winst.'



Waar de sfeer op de amateurvelden nog weleens grimmig wordt, was er in Didam vooral plaats voor lachende gezichten. 'Dit is echt een prima toernooi, leuk georganiseerd, en ik ben zeker van plan om volgend jaar terug te komen', vertelt deelnemer Remon Dekker. Ondanks het fanatisme van de Duitse gasten, is Meeuwsen erg tevreden: 'Puur omdat het voor mensen een beperking is, dat vind ik leuk', legt de voetballer uit. 'Ik vind het leuker dan dat je naar een betaaldvoetbalclub kijkt.'