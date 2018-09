Drie straatroven binnen kwartier in Arnhem

ARNHEM - Dinsdagavond heeft de politie binnen korte tijd drie meldingen binnengekregen van een (poging tot) straatroof in Arnhem-Noord. In alle gevallen verplaatsten de daders zich op een scooter. De politie is daarom een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

De incidenten vonden tussen 21:20 en 21:35 uur plaats in de Steenstraat, Walburgstraat en Graaf Lodewijkstraat. Twee mannen op een scooter pakten bij het passeren eigendommen van de slachtoffers af. In twee gevallen hadden ze succes, in het derde geval wist het slachtoffer haar spullen vast te houden.

Signalementen daders

De politie heeft de volgende signalementen afgegeven:

Dader 1:

Blanke man

Zwarte helm, donker vizier met mondkapje/doek voor de mond met een afbeelding van een doodskop

Donker gekleed

Slippers aan de voeten

Dader 2:

Zwarte helm, donker vizier

Donker gekleed

Getuige zoek

Meteen na het incident in de Steenstraat heeft het slachtoffer met een getuige gesproken. Deze man zag er sportief uit, met een fors postuur en kort blond haar. Hij droeg een donkere jas en had een rugzak om. Nadat hij met het slachtoffer gesproken had ging hij bij een bedrijf aan de Driekoningenstraat naar binnen. De politie wil graag in contact komen met deze getuige.

Ook andere getuigen worden verzocht zich te melden via 0900-8844 of 0800-7000.