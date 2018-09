Update houseparty: 'Agenten werden bekogeld met flesjes en houten balk'

Zo'n 150 mensen hielden afgelopen zaterdag een illegale houseparty in de uiterwaarden bij Deest. Omwonenden klaagden over geluidsoverlast.

In de ochtend greep de politie - met 24 agenten - in. 's Nachts was het volgens de politie onverantwoord om effectief in te grijpen. 'De enige toegangsweg stond vol met auto's. Collega's hebben gepoogd in goed overleg een einde maken aan het feest, daar werd niet aan meegewerkt. Veel bezoekers waren onder invloed van drugs en alcohol. Tevens was duidelijk geworden dat zij niet zonder slag of stoot het terrein zouden verlaten', aldus een woordvoerder van de politie.

De bezoekers klaagden over hoe er door de politie werd opgetreden. Ook overwegen ze aangifte vanwege mishandeling.

Tekst gaat verder onder video:

'Absoluut niet op confrontatie uit

Een van de bezoekers ontkent dat de confrontatie werd aangegaan. 'De sfeer was goed, als de politie gewoon het geluid had uitgezet, waren we weggegaan.' Een andere bezoeker is woedend. 'Het is ongehoord. Wij waren absoluut niet op een confrontatie uit.'

Op de beelden is te zien dat één van de mannen wordt afgevoerd en ook daar nog klappen krijgt. 'Er zijn twee verdachten uit de groep getrokken omdat zij zich schuldig hadden gemaakt aan openlijke geweldpleging. Zij zijn achter de linie geboeid en afgevoerd. Zij werden maandag met een dagvaarding naar huis gestuurd.'