NVWA maakt gegevens pluimveeslachthuizen openbaar

DEN HAAG - Grote pluimveeslachthuizen leven de regels voor dierenwelzijn steeds beter na. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de naleefmonitor. In die monitor worden voor het eerst ook de bedrijfsnamen van pluimveeslachthuizen bekend. Op het gebied van hygiënisch werken ziet de NVWA nog wel verbeterpunten.

De NVWA verwacht dat openbaarmaking van inspectieresultaten op bedrijfsniveau bedrijven stimuleert de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid nog beter na te leven.

Goede inspectiecijfers

Van de 18 genoemde slachterijen zijn er zeven in Gelderland. Zij scoren over het algemeen goed. Zo scoort pluimveeslachterij G.P. Remkes in Epe op alle negen onderdelen minimaal 86 procent naleving.

Kritiek op bedrijfshygiëne

Sommige andere Gelderse slachthuizen komen over het algemeen goed uit de inspecties, alleen schort het bij hen in een aantal inspecties aan de bedrijfshygiëne. Dat geldt bijvoorbeeld voor Gecombineerde Pluimvee Slachterijen in Nunspeet, Storteboom Fresh in Putten, Tomassen Duck-To in Ermelo en v.d. Bor Pluimveeslachterij in Nunspeet.

'Juichen transparantie toe'

Gelderse pluimveeslachterijen zeggen de transparantie van de NVWA toe te juichen. Wel geeft de woordvoerder van Tomassen Duck-To dat de manier van rapporteren een vertekend beeld geeft. 'Er is geen weging in mate van afwijking. Een zeer geringe afwijking, zoals wat spatwater op de muur van de aanvoerhal, wordt het zelfde gewogen las een volle kistt met vuil.'

De woordvoerder van Gecombineerde Pluimvee Slachterijen pleit voor evenveel steekproeven bij alle slachterijen. 'En we hebben een camerasysteem, waarmee de NVWA gaat meekijken.'

'In de voedingssector streef je het allerbeste na. Dat is gelukt', verwijst de woordvoerder van G.P. Remkes naar de goede inspectiecijfers van zijn bedrijf. Maar hij beklaagt zich erover dat het om incidentele steekproeven gaat. 'Terwijl er tijdens alle productie-uren toezicht is van de NVWA. Als die zich verslaapt, mogen wij niet beginnen. Dat is helder naar de consument toe.'

Cijfers niet overal correct

Ook de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) stelt dat de cijfers niet overal correct zijn. 'Een slachterij wordt op honderden punten per dag en honderden keren per jaar gecontroleerd', vertelt voorzitter Gert-Jan Oplaat. 'Als er dan een stukje vlees op de grond valt, kun je nul procent scoren. Ik kom net terug uit China. En dan kan ik je verzekeren dat we het hier heel keurig voor elkaar hebben.'

Zie ook: