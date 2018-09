Drie jonge criminelen uit Doetinchem vrij

DOETINCHEM - Een van de twaalf opgepakte criminele jongeren uit Doetinchem blijft voorlopig in de cel zitten. De voorlopige hechtenis van drie andere jonge Doetinchemse criminelen is dinsdag tijdens een pro-formazitting opgeheven.

Een van de ‘probleemjongeren’ die begin juni werd gearresteerd, een 20-jarige man uit Doetinchem, zit nog altijd vast. Zijn zaak komt op maandag 10 december voor bij de rechtbank Gelderland. Drie andere 19-jarige jongeren uit Doetinchem zijn vrijgelaten tijdens de pro-formazitting die dinsdag werd gehouden in de rechtbank in Arnhem. De inhoudelijke behandeling van hun zaak staat gepland voor februari 2019.



In de maand juni werden in totaal twaalf jongeren opgepakt voor delicten als zware mishandeling en afpersing. De politie liet eerder weten dat de overlast vanuit de groep is afgenomen. 'De meldingen en aantal strafbare feiten zijn minder geworden, maar dat wil niet zeggen dat ze helemaal uit beeld zijn', liet Bert Kroes, operationeel expert jeugd bij de politie Doetinchem, eerder weten.