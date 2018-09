Lege stoelen op oude Kerkplein moet publiek bewust maken van eigen verkeersgedrag

EDE - Wethouder van Verkeer Peter de Pater opende woensdag ter herdenking van 83 omgekomen verkeersslachtoffers in de provincie Gelderland het project ‘lege stoelen’ op het Oude Kerkplein in Ede.

Iedere lege stoel symboliseert een verkeersdode met als doel mensen bewust te maken over hun eigen gedrag in het verkeer. Het project is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV). De stoelen blijven staan tot woensdagmiddag 17.00 uur. Het project is gekoppeld aan de ‘Europese Dag Zonder Verkeersdoden’ (EDWARD-DAY).

Originele bewustwordingscampagne

Peter de Pater complimenteert de organisatie, hij vindt dat de lege stoelen op het plein op ludieke wijze een breed maatschappelijk probleem aan de kaak stelt: ‘Mensen zien de stoelen in eerste instantie als een kunstobject, totdat ze de boodschap op het kaartje, gebonden aan de stoel lezen.’ Leo Langeveld van de Edese Fietsersbond is ook blij met het project. ‘Fietsers zijn kwetsbare deelnemers in het verkeer, we proberen Ede samen met de gemeente zo veilig mogelijk te maken voor fietsers.’



Actueel blijven en in de spiegel kijken

De wethouder van Verkeer wil de thema’s omtrent verkeersveiligheid zo actueel mogelijk maken en specifieke doelgroepen benaderen. Als lichtend voorbeeld stelt hij de MONO-app van de Rijksoverheid. De app houdt nieuwe berichten tegen terwijl je als autobestuurder onderweg bent, zo blijft je aandacht op de weg.

De Pater zou harde boodschappen om mensen bewust te maken van eigen gedrag op de weg niet schuwen. ’Ik zag laatst een Brits filmpje. Het begint grappig met mensen die al kijkend op hun telefoon in de vijver vallen, het eindigt echter met een vrouw die door gebruik van haar mobiel tijdens het autorijden een flink ongeluk krijgt’ Volgens de wethouder is het een effectieve manier om mensen wakker te schudden en bewust te maken van eigen gedrag in verkeerssituaties.

Herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden in Arnhem

Als verlengstuk van het project lege stoelen organiseert het ROV Oost-Nederland in samenwerking met Vereniging Verkeersslachtoffers een bijeenkomst voor nabestaanden. De herdenkingsbijeenkomst vindt woensdag om 16.30 uur plaats in het provinciehuis in Arnhem.