Scooter gestolen in Ulft Foto: Omroep Gelderland

ULFT - Bij winkelcentrum De Blenk in Ulft is dindagmiddag een scooter gestolen. De scooter, een zwarte Retro scooter, is voorzien van het kenteken DDT60F van het merk AMG.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

De diefstal vond tussen 17.30 en 18.15 uur plaats. Verder heeft de scooter een bruin zadel welke groen gekleurd is door slijtage, bruine handvaten en verder heeft de scooter nog een kleine rugleuning.



De daders zijn op een andere scooter gekomen en zijn later weggereden in de richting van Gendringen. Eventuele getuigen worden verzocht zich te melden via 0900 - 8844.