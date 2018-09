Deel dit artikel:













Staat de boom van het jaar in Gelderland? Foto: Omroep Gelderland

LAREN - De Dikke Boom die bij Huis Verwolde in Laren staat, wordt misschien wel de boom van het jaar 2018. In elke provincie is een boom genomineerd. Het gaat bij deze wedstrijd niet om de mooiste, oudste, of hoogste bomen. Het belangrijkste is dat er een bijzonder verhaal achter de boom zit.

En dat het niet om schoonheid gaat in deze wedstrijd, komt goed uit voor de bijna 500 jaar oude zomereik in Laren. Al een paar jaren lijkt de boom aan een kant dood te gaan. 'Ja, dit is natuurlijk wel een heel oude boom hè, net als bij mensen gaat het er dan allemaal wat minder goed uitzien', legt Julie van der Borch uit. Totdat stichting Geldersch Landschap en Kasteelen het Huis Verwolde kocht, was het van de adellijke familie Van der Borch. Julie van der Borch heeft tot haar twaalfde in het huis gewoond. Hoewel het gebouw nu niet meer van de familie is, is de Dikke Boom dat nog wel. 'Napoleon rustte onder de boom' Bijzondere verhalen zijn er gelukkig genoeg over de Dikke Boom van Laren. 'Mijn vader zei vroeger wel eens dat het hem niet zou verbazen als Napoleon vroeger onder deze boom heeft zitten uitrusten', vertelt Van der Borch. 'Elk jaar gebeurt er wel iets bijzonders bij deze boom, vorig jaar zijn er bijvoorbeeld nog twee mensen uit Den Haag getrouwd onder de Dikke Boom, want ze wilden niet in een kerk trouwen.' Het SBNL Natuurfonds weet op 16 oktober welke boom de titel wint. Tot 15 oktober kun je stemmen op jouw favoriete boom.