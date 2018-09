Personele problemen bij De Graafschap in aanloop naar duel met Heracles

DOETINCHEM - De Graafschap kampt met personele problemen in aanloop naar het uitduel met Heracles Almelo. 'We zitten even in de hoek van blessures, maar daar komen we ook weer uit.'

Aanvoerder Sven Nieuwpoort kampt met een enkelblessure. De centrumverdediger trainde woensdag apart van de groep en staakte de training voortijdig. Nieuwpoort kreeg zaterdag tegen VVV al last, maar speelde de wedstrijd wel uit. Nieuwpoort zal de wedstrijd in Almelo niet halen.

Omdat ook twee andere centrale verdedigers, Ted van de Pavert en Lars Nieuwpoort, niet inzetbaar zijn, kiest trainer Henk de Jong vrijwel zeker voor Javier Vet. Het zal de eerste basisplaats worden voor de van Almere City overgekomen middenvelder. Vet liet maandag een goede indruk bij Jong De Graafschap in Zelhem op de positie centraal achterin.

Abena uit voorzorg niet op veld

Op de training ontbraken ook de verdedigers Jordy Tutuarima en Myenty Abena. Tutuarima en zijn vriendin Jana waren in verwachting van een tweeling. Dochter Jordan werd dinsdag geboren. Dochter Nyla haalde het niet, zo liet De Graafschap woensdagmiddag weten (zie ook bericht elders). Tutuarima zal vrijdag dus niet in actie komen. Achter de naam van Abena staat nog een vraagteken. De rechtsback bleef uit voorzorg binnen omdat hij grieperig zou zijn. Ook dinsdag ontbrak Abena op de training.

Erik Bakker keert mogelijk terug in het elftal. Bakker kampte met een enkelblessure. 'Hij heeft nu de tweede groepstraining weer gehad', meldde De Jong. 'We moeten dat nog even goed bekijken. Het is zo dat we even in de hoek van blessures zitten, maar daar komen we ook wel weer uit.'

Vechten met de groep

De Graafschap is met een teleurstellende serie bezig. Uit de laatste vier duels haalden de Doetinchemmers slechts één punt. Dat was uit tegen FC Emmen. Zaterdag stelde de ploeg van trainer De Jong ernstig teleur tegen VVV. De coach was na afloop in de media nijdig en hekelde de instelling van zijn spelers. 'Daarom was ik ook pissig en dat is heel normaal', stelt de Fries twee dagen voor het treffen met Heracles. 'Ik kom altijd voor mijn boys op, maar soms is het ook helemaal niet erg om even te vechten. Wij moeten gewoon alles geven. Dat pakken ze daarna ook gewoon goed op hoor. En er zit echt wel karakter in deze ploeg. Maar tegen VVV laten we dingen gewoon liggen. Er zat veel meer in en dat is echt zonde want dan ga je verdrietig naar huis.'

De Jong eist vrijdag dan ook een scherp en brutaal De Graafschap in Almelo tegen de verrassende nummer vier in de eredivisie. 'Je mag best een keer verliezen als je er maar wel alles aan gedaan hebt. We mogen niet meer in bescheidenheid vervallen. We zien wel wie er vrijdag gaan spelen. Maar het is gas geven en alles eruit halen.'