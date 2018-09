Toeristenbelasting weer terug van weggeweest in Arnhem

ARNHEM - In 2019 komt de toeristenbelasting weer terug. Dat meldt de gemeente Arnhem in een infographic.

De toeristenbelasting was per 1 januari 2015 afgeschaft en diende vooral als steun voor ondernemers zodat zij minder regels en rompslomp zouden ervaren. Daar komt het huidige college van burgemeester en wethouders nu dus op terug.



Vanaf 1 januari 2019 voert de gemeente weer de belasting in voor toeristen. Deze komt te liggen op €2 per persoon per nacht bovenop de standaardprijs.