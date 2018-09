Welke Jazzliefhebber heeft het nummer 'Nancy' van Dexter Gordon?

.

Ik ben op zoek naar het nummer 'Nancy' van Dexter Gordon op CD.

Het nummer heeft ooit op het album 'One Flight Up' gestaan op lp. toen het uitgebracht werd op cd hebben ze het nummer 'Nancy' vervangen en een heel lelijk nummer terug gezet.

Ik vind 'Nancy' een prachtige uitvoering. Vroeger heb ik het nummer wel gehad en helaas is het verloren gegaan.

