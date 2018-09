Veel hinder verwacht door werk aan A18

ULFT - Weggebruikers moeten vanaf 28 september een kleine maand rekening houden met ernstige hinder op de snelweg A18 tussen Varsseveld en Wehl. Rijkswaterstaat voert dan werkzaamheden uit, waarvoor gedeelten van de snelweg worden afgesloten.

'De werkzaamheden aan de A18 omvatten onder andere het vervangen en deels versterken van het asfalt, het aanbrengen van dubbellaags zoab, aanbrengen van nieuwe markeringen en onderhoud van de vangrails', schrijft Rijkswaterstaat over de werkzaamheden die naar verwachting tot 24 oktober duren. 'Daarnaast bouwt de aannemer een steunpilaar voor het toekomstig ecoduct Koekendaal.'



Delen van de A18 worden drie hele weekenden afgesloten vanaf vrijdagavond 19.00 tot maandagochtend 06.00 uur, op weekdagen wordt de snelweg alleen in de nacht afgesloten tussen 19.00 en 06.00 uur. Overdag geldt er een snelheidsbeperking. Verkeer moet dan ook rekening houden met langere reistijden in de richting van de A12 en Arnhem.