Steeds meer lokale biertjes en dus is hop telen hip

ZIEUWENT - Het telen van hop is hip! Er worden steeds meer lokale biertjes gebrouwen en daarvoor is hop nodig. Op dit moment bekijken verschillende onderzoeksinstellingen, waaronder de Wageningen Universiteit, hoe de teelt van hopplanten in Nederland nog beter kan. In Zieuwent in de Achterhoek is de familie Hogenelst inmiddels als een beetje deskundig. Daar zijn ze op dit moment volop aan het oogsten.

Het is indrukwekkend om te zien: zes meter hoge planten op een veldje middenin de Achterhoek. Reinier en Riet Hogenelst hebben op een halve hectare 380 planten staan. 'We telen zes verschillende soorten', legt Reinier uit.

Hopteelt terug naar Nederland

Vroeger werd in Nederland veel hop geteeld, maar de verbouw van het gewas is verplaatst naar het buitenland. Nu komt het langzaamaan weer terug. Voor de zomer zijn verschillende onderzoekspartijen gestart met een onderzoek waarin ze op zoek gaan naar Hollandse Hop.

In het tweejarige onderzoek wordt gekeken waaraan de hop moet voldoen om goed in Nederland te kunnen groeien. Maar er wordt ook gekeken naar specifieke smaken. Het onderzoek wordt gedaan door onder meer de Wageningen Universiteit en Naturalis. Bij het onderzoek zijn ook bierbrouwers en plantentelers betrokken.

Oogsttijd

Voor de familie Hogenelst is het een bijzondere tijd. 'Het is oogsttijd. We hebben maandenlang goed voor de planten gezorgd en geprobeerd om de ziektekiemen buiten te houden en nu kunnen we eindelijk oogsten.'

Reinier staat inmiddels op een ladder, gewapend met een snoeischaar. 'Het is soms best even zwaar hoor.' De hoge strengen worden aan de bovenkant afgeknipt en vallen naar beneden. 'Maar dit is het natuurlijk niet. Kijk al deze hop - bellen noemen we dat - moeten eraf.' En daarvoor zijn hulptroepen aanwezig. 'Als ik dit alleen moest doen dan moet ik wel een half jaar vakantie nemen', lacht hij.

De strengen die Reinier zojuist heeft afgeknipt op het veld worden in een open schuurtje in stukken geknipt. 'Dan is het makkelijker om ze straks te plukken.'

Daarna gaan de korte stukjes naar twee tafels waaraan zo'n dertig mensen zitten. Handschoentjes aan, bakje op schoot en plukken maar. 'Het is niet moeilijk hoor', zegt een schoonzus van de familie. 'Het is vooral gezellig. En het is wel superleuk dat we iemand in de familie hebben die hop teelt.'

Direct brouwen

Naast de hopplukkers zijn er ook brouwers. Een brouwercollectief uit Amsterdam helpt graag mee met de pluk. 'En we kunnen de oogst meteen gebruiken voor ons speciaal biertje', legt Loek uit. Samen met Jan Dre staat hij boven twee grote ketels. De geur is typisch. 'Ja veel mensen vinden het stinken, maar ik vind het eigenlijk wel lekker', lacht Loek.

Het brouwen van bier lijkt wel hogere scheikunde. 'Nee hoor', zeggen de mannen. 'Er zijn cursussen waarin je het zo leert. En het is ook gewoon proberen.'

'Hoe de hop hier smaakt? Vorig jaar was het in ieder geval goed', zegt Loek. 'Maar we moeten wel een paar weken wachten voor we dit kunnen proeven.'

Bier met Achterhoekse ingrediënten

Reinier is nog steeds druk op het veld bezig. Hij vertelt dat er eind dit jaar waarschijnlijk een bijzonder Achterhoeks biertje op de markt komt. 'We zijn bezig om een collectief op te richten met een paar Achterhoekse brouwers. Die kunnen straks bier brouwen met Achterhoekse ingrediënten.'

Want naast hop uit Zieuwent heeft de Achterhoek nog een belangrijk ingrediënt beschikbaar: mout. In Winterswijk is recent een oude boerderij omgetoverd tot vloermouterij. Ze verwerken daar Achterhoeks graan tot Achterhoeks mout. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer het pure Achterhoekse biertje gedronken kan worden.

Plannen genoeg in ieder geval. En dat het in trek is merkt Reinier ook. 'We krijgen heel veel mensen op bezoek die informatie willen. Op de vraag of hij denkt dat er over vijf jaar veel meer hoptelers in de Achterhoek zijn antwoordt hij: 'Ik weet het wel zeker'.