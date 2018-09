Luchtlandingen Ginkelse Heide generale repetitie voor 2019

Bij de herdenking van vandaag zullen naar verwachten 16 Britse en drie Poolse veteranen aanwezig zijn. Behalve de mass-droppings van de parachutisten zijn er ook demonstraties met militaire helikopters. Omroep Gelderland doet vanaf 10.00 uur live verslag.

Airborne Ambassadeurs

Behalve Nederlandse, Britse en Amerikaanse militairen, springen er dit jaar ook drie leerlingen en een leraar van het Dorenweerd College in Oosterbeek als eerbetoon aan de militairen van 74 jaar geleden.

Ze maken deel uit van de Airborne Ambassadeurs die de herinnering aan de oorlog levend moeten houden binnen de school. Ze springen met de Parachutegroup Holland, een groep mensen die met dezelfde parachutes als in 1944 springen.

Een brug te ver

Market Garden was een gecombineerde luchtlandings- en grondoperatie waarbij Britse, Amerikaanse en Poolse parachutisten de bruggen over de belangrijkste rivieren en kanalen moesten veroveren. Grondtroepen zouden via die bruggen dan snel door kunnen stoten naar het IJsselmeer en vervolgens naar het Ruhrgebied.

Op maandag 18 september 1944, Market Garden was al een dag in volle gang, landden op de Ginkelse Heide 2.000 Britse parachutisten. Samen met de troepen die een dag eerder bij Renkum en Oosterbeek waren neergekomen, moesten ze de brug bij Arnhem veroveren.

Maar de Duitsers waren inmiddels gealarmeerd, waardoor de para's midden in een veldslag terechtkwamen en zware verliezen leden. Alleen een groep Britse soldaten bereikte uiteindelijk de brug. Maar deze militairen moesten zich na een zware strijd terugtrekken.

Programma Ginkelse Heide

09.30 uur Flyby Harvards historische vluchten KLU

10.00 uur 1e sprong Para Group Holland en UK uit 2 Dakota’s

10.05 uur Start 1e massdrop

11.15 uur Einde 1e massdrop

11.15 uur Aanvang herdenkingsceremonie

12.30 uur Start 2e massdrop

13.30 uur Einde 2e massdrop

14.00 uur 2e sprong Para Group Holland uit Dakota

14.05 uur Start 3e massdrop

15.15 uur Einde 3e massdrop

