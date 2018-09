Krachtig Tiel implodeert, oprichter stapt uit raad

TIEL - Teus Verduin, oprichter en raadslid van de nieuwe politieke partij Krachtig Tiel vertrekt na 6 maanden uit de gemeenteraad. Binnen de partij zijn de afgelopen weken problemen ontstaan in de samenwerking.

Verduin en Krachtig Tiel hebben bekendgemaakt dat ze goed uit elkaar gaan. De directe aanleiding voor het vertrek van Verduin is het gevolg van de botsing van karakters en inzichten.

Anton van Straten, de nummer 6 van de partij, is unaniem aangewezen als de nieuwe partijvoorzitter. Hij wil Teus Verduin opvolgen als gemeenteraadslid. Hiervoor zullen de nummers 2 tot en met 5 van de lijst moeten afzien van de raadszetel. De procedure voor de zeteltoewijzing is door de gemeente in werking gesteld.