Bestuurder onder invloed aangehouden na ongeluk met zwaargewonde

NEDERASSELT - Een 30-jarige man die dinsdagavond een ongeval veroorzaakte bij Nederasselt, is aangehouden wegen rijden onder invloed. Dat meld de politie woensdag. Een motorrijder raakte door de botsing ernstig gewond.

Het ongeval gebeurde even na tienen op de John S. Thompsonbrug tussen Nederasselt en Grave.

De auto waarin de man reed schepte de motorrijder. Die werd 40 meter meegesleept. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Wel is duidelijk dat hij zwaargewond is.

