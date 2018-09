'Binnen een uur op Schiphol vanuit heel Gelderland'

APELDOORN - Binnen een uur op Schiphol vanuit elke plaats in Nederland. En dus ook vanuit Gelderland. Daarvoor pleitte Hans de Boer, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW, woensdag bij het Miljoenennota-ontbijt bij Paleis Het Loo in Apeldoorn.

'We moeten in Nederland iets heel gedurfds gaan doen. Wat ik heel graag zou willen dat is dat er door het hele land een goed systeem van openbaar vervoer komt, want de wegen raken vol', stelt De Boer.

Visie VNO-NCW-voorzitter De Boer op de Miljoenennota

'We hebben iets nodig waardoor ook het noorden, oosten en zuiden bij wijze van spreken in een uur tijd op Schiphol kunnen staan. Dat is voor mij een belangrijk criterium. Dan zul je zien dat ontzettend veel overloop van bedrijven die de Randstad te druk en duur vinden, die gaan hier naartoe komen. Want het is hier een prachtig gebied', benadrukt De Boer.