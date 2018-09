Gedeputeerde over miljoenennota: 'Geld is niet het probleem'

ARNHEM - Niet geld maar regelgeving is vaak het probleem als het gaat om Gelderse infrastructurele projecten als de doortrekking van de snelweg A15. Dat zegt gedeputeerde Jan Markink in een reactie op de dinsdag verschenen miljoenennota van het kabinet in Den Haag.

Voor de aanpak van de snelwegen A1, A2 en A15 in Gelderland is geld opzij gelegd, aldus Markink. Dat projecten soms traag verlopen, is volgens de gedeputeerde aan andere oorzaken te wijten. 'Het is in een heleboel projecten zo. Het gaat vaak niet om geld, maar om regels die we met elkaar hebben afgesproken. Bij de A15 gaat het met name om de regels rond natuur en de uitstoot van stikstof.'

Vertraging

Voor de verlenging van de A15 richting de A12 bij Zevenaar zijn bewijzen nodig dat het snelwegverkeer niet leidt tot de uitstoot van extra schadelijk stikstof. 'Dat is een hele lange procedure', zegt Markink. De verlenging van de snelweg - inclusief een brug over het Pannerdensch Kanaal - loopt naar schatting een jaar vertraging op.

Keuzes

De provincie wijst op de noodzaak van goede infrastructuur, waaronder voorzieningen voor supersnel internet en snelle treinverbindingen. Het spoorknooppunt aan de oostkant van Arnhem, waar diverse regionale en international treinverbindingen elkaar kruizen, heeft volgens Gelderland ook prioriteit. Volgens Markink zijn er met het beschikbare geld wel keuzes nodig. 'Maar ik denk dat we dat ook goed kunnen doen.'

Angst dat Gelderse bedrijven door vertraagde projecten naar elders vertrekken, heeft Markink niet. 'De aantrekkelijkheid van Gelderland is groot en we hebben een goed leefklimaat. En Den Haag ziet ook de noodzaak van investeringen in Gelderland.'

