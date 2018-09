Deel dit artikel:













Vrouw gaat rechtdoor in bocht en rijdt het water in Foto: News United

LICHTENVOORDE - Een vrouw is dinsdagavond met haar auto naast de weg in het water beland aan de Kievitstraat in Lichtenvoorde.

Het ongeval gebeurde rond 22.00 uur. De vrouw reed rechtdoor in plaats van de bocht te nemen. Omwonenden hielpen de vrouw uit haar auto. Er raakte niemand gewond.