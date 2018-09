Motorrijder geschept en 40 meter meegesleurd

NEDERASSELT - Op de brug bij Nederasselt is dinsdagavond iets na tienen een motorrijder geschept door een auto.

De motorrijder is na het ongeval nog veertig meter meegesleept. De man raakte ernstig gewond. Hij is ter plekke gereanimeerd, hoe het nu met de man gaat is niet bekend.

Over de oorzaak van de aanrijding is ook nog niks bekend.