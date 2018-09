1400 handtekeningen om bomen park Lauwersgracht te behouden

Sindsdien is een kapvergunning alleen nodig voor bomen die op een speciale lijst staan.'Er staan 800 bomen op de lijst met beschermde bomen. Als je bedenkt dat Arnhem bijna een miljoen bomen telt, gaat dat natuurlijk nergens over', zegt Mark Bosch, die zich al jaren hard maakt voor een ander bomenbeleid in de gemeente.

Tekst loopt door onder de video:

De werkgroep wist deze zomer te voorkomen dat de zaag in negen grote bomen in park Lauwersgracht ging. Maar daar stopt het voor Mark niet. 'Als de deregulering gehandhaafd blijft, gaat dit soort situaties nog veel vaker voorkomen', zegt hij bezorgd.

'Nu doorpakken'

Na het overhandigen van de petitie gingen Mark en andere leden van de werkgroep in overleg met de wethouder. 'Voor ons voelt dat al een beetje als een overwinning, maar we willen nu doorpakken', zegt hij vastberaden.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Mark Bosch

'Mensen die bomen kappen voor hun werk, zeggen dat ze het nu veel drukker hebben dan toen je nog een kapvergunning nodig had. Het huidige systeem werkt niet goed, er worden in Arnhem veel te veel bomen gekapt.'