Afvalverwerker Vink: geen illegale uitbreiding maar misverstand

BARNEVELD - Er is geen sprake van dat de provincie Gelderland overtredingen van afvalverwerker Vink door de vingers heeft gezien. Dat schrijft Vink in een brief gericht aan onder meer Provinciale Staten van Gelderland.

Daarmee reageert de afvalverwerker uit Barneveld op de uitzending van Zembla van vorige week. Het tv-programma berichtte vorige week dat er grote problemen zijn met de recycling van kunstgrasvelden. De velden liggen torenhoog opgestapeld op bedrijfsterreinen, zonder de juiste vergunning. Afvalverwerker Vink in Barneveld is al een jaar in overtreding, blijkt uit onderzoek van Zembla.

Volgens Vink is er sprake van 'tendentieuze, eenzijdige, en onvolledige' berichtgeving. Vink worstelde met een plotselinge toename van het aantal kunstgrasvelden dat gerecycled moest worden. Er was onvoldoende capaciteit om dat te verwerken. Daardoor kwamen er grote stapels op het terrein te liggen.

'Geen illegale uitbreiding'

Maar volgens Vink heeft er nooit méér gelegen dan was toegestaan volgens de vergunning. Alleen heeft er wel kunstgras opgeslagen gelegen op gronden waarvan de vergunning nog niet rond was. Daarop volgde een dwangsom, maar dat was volgens Vink een misverstand. Omdat de vergunning naar verwachting er snel zou komen, is toen door de provincie Gelderland besloten om de dwangsom in te trekken. Van illegale uitbreiding van het terrein is geen sprake, aldus Vink

Ook het opslaan van vervuilde grond, die vervolgens in de bodem terecht zou komen, is een verwijt dat volgens Vink niet klopt. Het bedrijf zegt inmiddels te hebben kunnen aantonen dat de opgeslagen grond niet is verontreinigd en dat de inspecteurs van de omgevingsdienst dus fout zaten.

Onheus bejegend

Vink schrijft in de brief zich onheus bejegend en aangevallen te voelen, terwijl het bedrijf een professionele afvalverwerker is. Het bedrijf benadrukt ook dat er in het recycleproces nog wat problemen zijn. Zoals het afzetten van gerecyclede grondstoffen. Dat gaat moeizaam. Opdrachtgevers, zoals gemeenten, zouden bij de aanleg van kunstgrasvelden moeten aangeven dat er meer gerecyclede kunstgrasvelden gebruikt moeten worden, stelt Vink.

Provinciale Staten van Gelderland debatteren waarschijnlijk volgende week over de recycling van kunstgrasvelden. De Gelderse SP heeft een debat aangevraagd over het niet naleven van de regels rondom de opslag en recycling van kunstgrasvelden bij Vink. En vooral ook over de rol van Gedeputeerde Staten daarin. Zembla onthulde dat Gedeputeerde Staten de overtredingen gedogen.