'Politie ging fors buiten boekje tijdens illegaal housefeest'

Zo'n 150 mensen streken zonder toestemming zaterdagavond neer in Deest om een houseparty te houden. Ze hadden veel geluidsapparatuur bij zich en bezorgden daarmee volgens omwonenden enorme geluidsoverlast. ´Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan´, zegt Herman Haak uit Dodewaard. Hij was niet de enige die de politie belde. Agenten gingen kijken bij het feest en wachtten op versterking. Pas in de ochtend werd het terrein door tientallen agenten 'schoongeveegd'.

Blauwe plekken

Daarbij werd volgens één van de bezoekers onnodig geweld gebruikt: 'De politie sloeg mensen die al op de grond lagen. Allemaal mensen zitten onder de blauwe plekken. Dat was écht niet nodig. De sfeer was goed; als de politie gewoon het geluid had uitgezet, waren we weggegaan.'

Amateurbeelden (tekst loopt door onder de video):

Bezoekers, die anoniem willen blijven, erkennen dat het feest illegaal is. 'We zouden het graag anders willen, maar voor dit soort feesten krijg je geen vergunning. Het gaat bijna altijd goed; óók als de politie verschijnt. Nu is het verkeerd gegaan. We bieden onze oprechte excuses aan voor de geluidsoverlast. Dat had niet mogen gebeuren en is ook niet waar wij voor staan. Maar dat rechtvaardigt niet het geweld.'

Omroep Gelderland heeft de politie om een reactie op de klachten gevraagd, maar deze heeft daar nog niet op gereageerd.

Kijk hier naar de reportage: