Definitief: megastore komt niet naar Beuningen

BEUNINGEN - Megastore Van Cranenbroek komt definitief niet naar Beuningen. Dat heeft het bedrijf deze week laten weten aan de gemeente. Het college wachtte al enige tijd op een reactie van de ondernemer.

In het najaar van 2014 werd duidelijk dat Van Cranenbroek interesse had om zich in Beuningen te vestigen. Het bedrijf zou de ruimte van tuincentrum Bull overnemen en had daarbij forse uitbreidingsplannen: de ondernemer wilde 20.000 vierkante meter winkel- en magazijnruimte. Ruim drie keer zoveel als het huidige tuincentrum Bull.

Vrees voor 'Eftelingachtige taferelen'

Omwonenden kwamen in opstand omdat ze 'Eftelingachtige taferelen' vreesden met auto's die op de Van Heemstraweg in een file richting de megastore zouden staan.

Bovendien wilde de ondernemer een groot deel van de winkelruimte besteden aan nevenassortiment: van fietsen, tot automaterialen en speelgoed tot sportartikelen. Tegen die plannen was veel weerstand van binnenstadondernemers die vreesden voor oneerlijke concurrentie.

Geen bericht van ondernemer

In het najaar van 2017 bleek dat de overige achttien gemeenten die samen met Beuningen in het regio-overleg Arnhem Nijmegen zitten, niet akkoord gingen met de grootse plannen die Van Cranenbroek had. Daarmee leek de komst van de megastore van de baan. Maar in augustus verzuchtte wethouder Henk Plazier nog dat hij ondanks herhaalde verzoeken om duidelijkheid niets hoorde van de ondernemer.

Richard Bull die een principe overeenkomst had met Van Cranenbroek wist deze zomer al wel dat het niet doorgaat. Richard Bull: 'Het is gewoon klaar, het stopt. Wij zetten nu nieuwe stippen op de horizon en geven volop gas zoals we de afgelopen twee jaar ook al hebben gedaan.'

Vooruit kijken

Ook wethouder Henk Plazier kijkt liever vooruit dan achteruit. 'Mijn partij, de VVD, wilde in de vorige raadsperiode nog kijken naar een alternatieve locatie voor Van Cranenbroek. Maar de toenmalige coalitie heeft dat niet gedaan.'

Plazier is blij dat er nu in elk geval duidelijkheid is. Dat er wel een megastore van Hornbach bij Ressen komt, terwijl de regiogemeentes tegen de komst van Van Cranenbroek waren, vindt hij geen probleem. 'De afspraken voor Hornbach lagen er al veel langer.'

De wethouder blijft in elk geval zijn ogen openhouden om te kijken of er andere ondernemers zijn die naar Beuningen willen komen en zodoende kunnen bijdragen aan de werkgelegenheid. 'Een vliegende kraai vangt altijd iets. Elke economische impuls is natuurlijk welkom, maar we moeten de besluiten daarover weloverwogen nemen.'

