Bokser Koemans pakt zijn derde NK-titel op rij

ALKMAAR - Bokser Stanley Koemans is maandagavond Nederlands kampioen geworden in de klasse superzwaargewicht. De Zelhemmer rekende in de finale af met Kilat Hallie uit Alkmaar en pakte zo zijn derde titel op rij.

'Bij drie begin je echt mee te tellen', weet Koemans. 'Twee is het net niet, maar bij drie is er geen twijfel over mogelijk. Dan ben je de echte kampioen.'

De Zelhemmer trof met Hallie een lichtere en kleinere tegenstander. 'Af en toe had ik moeite om mijn lange armen te gebruiken op een korte afstand', zo schetst Koemans de wedstrijd. 'Maar ik heb gewonnen, dus ik weet zeker dat ik er een goede wisseling in heb gemaakt qua tactiek.' De jury gaf uiteindelijk unaniem de zege aan de Achterhoekse bokser.

Overwinning was noodzaak

Een overwinning was volgens trainer Dirk Chevalking absoluut noodzakelijk. 'Als je dat niet doet, geeft dat je status een deuk. Het is belangrijk dat hij laat zien wie de echte superzwaargewicht van Nederland is. En dat de lichtere jongens die hem naar de kroon denken te steken op hun plek worden gezet.'

Koemans weet dat de zege hem helpt bij zijn loopbaan. 'In Duitsland horen ze ook wie Nederlands kampioen is. Als ik me nu bewijs bij een paar toernooien, hoop ik een plekje te krijgen in de Bundesliga.'