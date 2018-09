Project 'lege stoelen' herdenkt Gelderse verkeersdoden

ARNHEM - In drie Gelderse steden wordt woensdag stilgestaan bij de 86 doden in het verkeer vorig jaar in onze provincie. Dat gebeurt symbolisch met 86 lege stoelen.

Het project van ROV Oost Nederland is een uitvloeisel van Edward-Day, de Europese Dag zonder Verkeersdoden. Om daarvoor aandacht te vragen, staan er tussen 10.00 en 17.00 uur op verschillende plaatsen in Gelderland stoelen opgesteld. De 86 lege stoelen staan op pleinen in Arnhem, Ede en Nijmegen.

Emotioneel project

Jolien Schuurman is namens ROV Oost-Nederland betrokken bij het initiatief dat nu voor de tweede keer wordt georganiseerd. 'De stoelen staan er om de verkeersslachtoffers te herdenken. Het is van groot belang dat te blijven doen en de samenleving bewust te maken. Natuurlijk, dit is een emotioneel project waarbij we het de familieleden en nabestaanden vooral niet onnodig moeilijk willen maken. Het is al verdrietig en moeilijk genoeg', zegt Schuurman.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Jolien Schuurman van het ROV Oost Nederland

Kunstzinnige opstelling

Medewerkers van de gemeenten en het ROV plaatsen de stoelen woensdagochtend in Ede (Oude Kerkplein), Arnhem (De Markt) en Nijmegen (Plein '44). Schuurman: 'Je moet dan denken aan een kunstzinnige opstelling. Niet geordend maar door elkaar. Elke stoel is weer anders. Ze symboliseren als het ware de lege stoelen die nu thuis in de keuken staan.'

Met het project vraagt ROV Oost-Nederland ook aandacht voor de bijdrage die verkeersdeelnemers zelf kunnen leveren aan de veiligheid op de weg. Elke dag opnieuw. Daarnaast willen de initiatiefnemers mensen bewust maken van hun eigen gedrag in het verkeer.



In samenwerking met de Vereniging Verkeersslachtoffers wordt woensdagmiddag in het provinciehuis nog een bijeenkomst gehouden. Die herdenking is voor nabestaanden.