Inwoners Uddel willen drukke weg veiliger

UDDEL - Inwoners van Uddel, scholen, ondernemers en sportverenigingen vinden dat de N310 tussen Uddel en Elspeet veiliger moet. De weg wordt volgens hen als sluiproute gebruikt, maar er rijdt ook veel defensiematerieel en honderden schoolgaande kinderen. Voorzitter Evert-Jan van Egteren van Uddels Belang roept Provinciale Staten op om de weg veiliger maken.

Volgens Van Egteren had de provincie in 2016 plannen om de weg aan te pakken: 'Er werden inloopbijeenkomsten gehouden en wij gingen ervan uit dat de weg veiliger zou worden.' Tot zijn verbazing werd de weg wel aangepakt, maar is die er onveiliger op geworden: 'De enige drempel die er lag, is nu ook weg'

De provincie zegt inderdaad uitgebreid met alle belanghebbenden te hebben gesproken, maar nadat ze de urgentie en budget heeft afgewogen heeft de provincie besloten de weg toch anders in te richten. Een woordvoerder: 'Wij zijn gericht op de verkeersfunctie, terwijl Uddels Belang de woonfunctie wil versterken.'

Verslaggever Ellen Kamphorst stond met met Evert-Jan van Egteren langs de N310:

De provincie wijst naar de gemeente als het gaat om het uitvoeren van de ambities van Uddel, omdat die volgens hen veel verder gaan dan verkeer en vervoer. De gemeente Apeldoorn zegt dat de provincie het bevoegd gezag over de weg heeft, maar wel bij de provincie aandacht heeft gevraagd voor het hardrijden op de weg en 'oversteekbaarheid'.

Uddels Belang zegt dat het van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De organisatie heeft nu samen met de scholen en sportvereniging een brief naar alle Statenleden gestuurd, omdat het hoopt dat de politieke partijen de weg willen opnemen in een verkiezingsprogramma of tijdens de volgende regeerperiode.