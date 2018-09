Sportclubs werven leden met sportmarkt

DOETINCHEM - Met een sportmarkt in de binnenstad probeerden ongeveer veertig Doetinchemse sportclubs zaterdag nieuwe leden te werven voor het aanstaande seizoen. De markt betekende tegelijkertijd de aftrap voor de Nationale Sportweek.

'De Nationale Sportweek is de week waarin we sport en bewegen centraal willen stellen', stelt Manon Zwakenbarg van Sportservice Doetinchem. 'Tijdens deze start zetten we vooral de verenigingen centraal.'

Door een badmintonveld in de winkelstraat op te tuigen wilde badmintonclub Poona aantonen dat badminton een intensieve sport is. 'Mensen die hier langslopen hebben zoiets van 'Oh, dat doen we altijd buiten'. Dan drukken we ze een racket in de hand en hopen we ze binnen te krijgen', gaf Frits Meesters van Poona aan. 'Het zou mooi zijn als we er hierdoor vijf à tien leden bij krijgen.'

Over belangstelling had de markt niet te klagen. 'Gedurende de hele dag loopt het goed door', aldus Ellen Suërs van gymnastiekvereniging Ypsilon. 'Er is veel belangstelling, zeker tijdens de demonstraties.' Leden werven is niet het enige doel dat de Nationale Sportweek voor ogen heeft. 'Als we zoveel mogelijk mensen in beweging brengen en het enthousiasme weten over te brengen, dan is het geslaagd', vindt Zwakenberg.