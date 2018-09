Robin Pröpper rest van het seizoen uitgeschakeld

ARNHEM - De Arnhemse profvoetballer Robin Pröpper is waarschijnlijk de rest van het seizoen uitgeschakeld door een blessure. Dat meldt zijn club Heracles Almelo.

Pröpper heeft afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Heerenveen de voorste kruisband van zijn linkerknie afgescheurd. De oud-Graafschapper had nog wat hoop dat het meeviel, maar beseft nu dat hij er lange tijd uit is.

'Dit is natuurlijk een klap, maar ik ga keihard revalideren om weer goed en fit terug te komen. Binnenkort volgt een operatie en vanaf dat moment gaat de blik weer op de toekomst.' zegt de 24-jarige verdediger op de clubsite van Heracles.