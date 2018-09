Deel dit artikel:













'Oranje boven' galmt het van de Gelderse tribune in Den Haag Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

DEN HAAG - 'Oranje boven,' zingen Hermien Timmer en Maria Peters uit volle borst op de blauwe tribune in Den Haag. De Blauwe tribune aan de Lange Voorhout in Den Haag had beter oranjetribune kunnen heten, want het zit er vol met Gelderse koningshuisfans. Allemaal dragen ze wel een oranje hoedje, oranje sjaal of zwaaien met een oranje vlaggetje. Hermien en Maria zijn zussen. Ze wonen in Doetinchem en Vorden, maar de lange reistijd naar Den Haag kon hen vandaag niet tegen houden: 'Wij willen Willem-Alexander en Maxima zien,' klinkt het.

'Ik ben om kwart over zeven uit Twello vertrokken, maar dat is niet erg' zegt de buurvrouw die naast hun zit. 'Eerst nog even de hond uitgelaten,' vol vuur zwaait zij ondertussen met het oranje vlaggetje dat ze bij de ingang van de tribune heeft gekregen. Opmerkelijk veel oranje fans uit Gelderlad hebben een kaartje weten te bemachtigen voor deze tribune. De bezoekers op de tribune spreken daarom onderling al van de 'Gelderse tribune.' De tekst gaat verder onder de video: Dit stond op mijn bucket list Dit stond op mijn bucketlist om nog eens te doen,' zegt de Twellose met een gelukzalige glimlach om haar lippen. Allemaal zijn ze in afwachting van de koninklijke stoet. 'Het is hier zo heerlijk gezellig,' zegt een Ermelose. Zij stoot voortdurend haar buurvrouw aan in een poging haar ertoe te bewegen om enthousiast met het oranjevlaggetje te gaan zwaaien. Eindelijk wordt de lange reis naar Den Haag beloond. Aan het einde van de stoet draait de glazen koets voor de Gelderse tribune langs. Er klinkt applaus en er wordt nog enthousiaster met de vlaggetjes gezwaaid. En de Gelderlanders hebben geluk. Precies aan hun kant zit Maxima, die uitbundig lachend voorbij komt rijden. 'Ze heeft naar ons gezwaaid,' zegt Hermien. 'En wij hebben terug gezwaaid' valt Maria haar bij. Het is duidelijk voor deze Gelderse Oranjefans kan de Prinsjesdag niet meer stuk. Foto: Omroep Gelderland Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52