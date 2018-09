Drietal moet cel in voor oplichtingspraktijken via vastgoed in Polen

ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft een 52-jarige Zelhemmer, een 62-jarige man uit Wezep en een 56-jarige man uit het Drentse Dwingeloo veroordeeld tot deels voorwaardelijke gevangenisstraffen. De mannen maakten via het bedrijf JKE Vastgoed BV nietsvermoedende slachtoffers geld afhandig door hen op te lichten.

De mannen uit Zelhem en Dwingeloo krijgen een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 9 voorwaardelijk. De man uit Wezep krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

De mannen spiegelden de slachtoffers voor dat zij op een veilige manier hoge rendementen konden behalen door geld te investeren in vastgoed in Polen. Een klein deel van het ingelegde geld is uitgeleend aan een bedrijf in Polen, zonder dat daar enige zekerheid tegenover stond. Daarnaast zorgden de mannen met het geld dat ze er zelf riant van konden leven. Volgens Justitie merkt een groot aantal slachtoffers ook nu nog steeds financiële gevolgen van de oplichting.

Lagere celstraf vanwege late behandeling strafzaak

De officier eiste tegen de Zelhemmer en de man uit Dwingeloo een gevangenisstraf van 32 maanden. Tegen de man uit Wezep eiste de officier een gevangenisstraf van 22 maanden. De eis was dus hoger dan de uiteindelijke straf, omdat de rechtbank heeft meegewogen dat de strafzaak lang niet behandeld werd. De man uit Wezep krijgt een lagere straf omdat hij minder lang bij de oplichting betrokken was dan de andere mannen. De mannen moeten aan een groot aantal slachtoffers ook de schade vergoeden.

Geldterugactie

Er wordt ook een zogenoemde ontnemingsprocedure opgestart. Dat is een soort geldterugactie, om te zien of er nog meer geld geïnd kan worden bij de verdachten. De rechtbank kan hier onderzoek naar vorderen, wanneer duidelijk is dat mensen financieel voordeel hebben gehad van strafbare feiten. Deze ontnemingsprocedure wordt later door de rechtbank behandeld.