Nominatie voor project om Achterhoekse ouderen langer thuis te laten wonen

DOETINCHEM - Het project waarbij gekeken wordt hoe Achterhoekse ouderen langer veilig thuis kunnen blijven wonen, is genomineerd voor de Jan van der Heydenprijs.

Het project Langer thuus van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is in de acht Achterhoekse gemeenten uitgerold. Ouderen krijgen de kans om langer zelfstandig thuis te wonen.

In het buitengebied van Winterswijk zijn in 2017 bijvoorbeeld bij wijze van proef 40 woningen van kwetsbare ouderen voorzien van slimme sensoren. Als er iets is, dan worden buurtbewoners of familieleden gealarmeerd. De proef bleek zo succesvol dat dit jaar bij 1000 huishoudens dergelijke sensoren zijn aangebracht.

De Jan van der Heydenprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest innovatieve idee bij de Nederlandse brandweer. Naast de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn er nog twee andere genomineerden. In oktober wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het brandweercongres.